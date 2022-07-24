كاليفورنيا.. إجلاء الآلاف مع انتشار حريق «مدمر»

قال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن حريق غابات يستعر إلى الغرب مباشرة من متنزه يوسيميتي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأميركية انتشر بسرعة كبيرة خلال الليل بفعل درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الغابات والأحراج مما حوله إلى أحد أكبر حرائق الغابات هذا العام وأجبر آلاف السكان على الفرار من منازلهم. وقالت السلطات إن الحريق الذي شب في غابات أشجار البلوط لم تتم السيطرة عليه بأي درجة ويهدد بتدمير نحو ألفي منزل وجرى إجلاء ثلاثة آلاف من منازلهم بالفعل أمس السبت. وبحلول صباح اليوم الأحد ذكرت تقارير في وسائل الإعلام أن أوامر الإجلاء صدرت لستة آلاف من السكان. وتحقق إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في سبب الحريق الذي اندلع يوم الجمعة وأتى على نحو 14281 فدانا من الغابات. وأعلن جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا بسبب الحريق مما يتيح للولاية الحصول على أموال وموارد من الحكومة الاتحادية لمكافحة الحرائق.

المصدر: وكالات