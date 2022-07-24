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البيت الأبيض يؤكد إمكانية احتواء تفشي «جدري القردة»

البيت الأبيض يؤكد إمكانية احتواء تفشي «جدري القردة»
24 يوليو 2022 19:01

أعلن البيت الأبيض الأحد أنه واثق بأن السلطات يمكنها «القضاء» على جدري القردة في الولايات المتحدة، عبر تسريع طرح اللقاحات والعلاج لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال أشيش جا، منسّق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الإخبارية، «أعتقد أنه يمكن احتواء جدري القردة تماماً».

وأضاف جا: «لقد تصّرفنا بسرعة»، رداً على اتهام إدارة الرئيس جو بايدن بأنها لم تكن مستعدة عندما بدأت الحالات الأولى بالظهور في الولايات الأميركية قبل أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن واشنطن اعتمدت استجابة مكثّفة «بشكل كبير جداً»، بما في ذلك الحصول على حوالى 800 ألف جرعة لقاح من الدنمارك، منذ تفشّي المرض في الولايات المتحدة في مايو، عندما كانت مخزونات لقاح جدري القردة محدودة.

وإذ لفت أشيش جا إلى أن «الخطة محورها القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة»، قال: «أظن أننا يمكننا تحقيق ذلك». وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما أصاب نحو 17 ألف شخص في 74 دولة.

جدري القردة
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المصدر: وكالات
جدري القرود
واشنطن
أميركا
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