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طبيب يكشف جديد الوضع الصحي لبايدن

جو بايدن
24 يوليو 2022 18:53

أكد أشيش جها منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن بايدن مصاب على الأرجح بالمتحور «بي.إيه5»، مضيفا أنه مصاب بالتهاب خفيف في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.

ووفقا للبيت الأبيض فإن بايدن (79 عاما) لا يعاني إلا من أعراض خفيفة. وجاء ثبوت إصابته بالمرض مع انتشار سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة مما بدأ موجة جديدة من التفشي.

وأضاف جها أن صحة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحسن بعد أن أظهرت الفحوص يوم الخميس إصابته بكوفيد-19، مؤكدا أنه لم تثبت حتى الآن إصابة أي من مخالطيه المقربين وعددهم 17 بفيروس كورونا.

وقال جها لشبكة إيه.بي.سي الإخبارية إن بايدن "مر بيوم جيد أمس وكان يشعر بأنه في تحسن مستمر"، مشيرا إلى أن المخالطين عن قرب له يتبعون إرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضاف جها "اطلعت على المستجدات مع فريقه في وقت متأخر من ليلة أمس. كان يشعر أنه في حالة جيدة. مر بيوم جيد أمس. لديه أعراض الإصابة الفيروسية، التهاب في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وهذا كل ما في الأمر".

وأكد البيت الأبيض على قدرة بايدن على العمل وهو مريض. ونشر البيت الأبيض يوم الخميس تسجيل فيديو لبايدن يؤكد فيه للشعب الأميركي أنه بخير وشارك يوم الجمعة في اجتماعات عبر الإنترنت مع موظفين بالبيت الأبيض.

ولم يفصح البيت الأبيض عن مصدر العدوى التي التقطها بايدن. وكان قد عاد مؤخرا من جولة في الشرق الأوسط وعقد فعاليات عامة قبل الجولة اقترب فيها شخصيا من عشرات الأشخاص.

 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
جو بايدن
كورونا
أميركا
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