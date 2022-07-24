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المريض ليس له سجل سفر خارجي.. تسجيل أول إصابة بـ«جدري القردة» بنيودلهي

المريض ليس له سجل سفر خارجي.. تسجيل أول إصابة بـ«جدري القردة» بنيودلهي
24 يوليو 2022 17:59

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل الحالة الرابعة لمرض جدري القردة والأولى في العاصمة «نيودلهي».

وذكرت السلطات الصحية أن المصاب ليس له سجل سفر خارجي. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات «الصحة العالمية» إصابة أكثر من 16 ألف حالة بالمرض على مستوى العالم حتى الآن و5 حالات وفاة.

 

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المصدر: وام
جدري القرود
الهند
نيودلهي
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