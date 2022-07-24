الجيش المالي يؤكد «إحباط» هجوم إرهابي جديد

أكد الجيش المالي الأحد أنه «أحبط» هجوماً جديداً على معسكر في وسط البلاد، وذلك بعد يومين من هجوم انتحاري استهدف مدينة كاتي المجاورة للعاصمة باماكو.
وقال الجيش عبر منصات التواصل الاجتماعي إن «القوات المسلحة المالية أحبطت مرة جديدة محاولة هجوم على معسكر الحرس الوطني في سيفاري في وقت مبكر صباح الأحد 24 يوليو 2022 قرابة الساعة 5,40. تم تحييد إرهابي في حصيلة غير نهائية».
وقال ضابط رفيع في معسكر الحرس الوطني في سيفاري لم يشأ كشف هويته إن «معسكر الحرس الوطني في سيفاري هاجمه إرهابيون الأحد (...) قمنا خلال الرد بتحييد إرهابي. الوضع تحت السيطرة».
ويأتي ذلك بعد يومين من هجوم كاتي الذي تبناه إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة.
وأسفر الهجوم الانتحاري الذي نفذ بوساطة شاحنتين مفخختين عن مقتل جندي مالي على الأقل وإصابة ستة بينهم مدني.