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الفيضانات تجرف عشرات المنازل في باكستان

الفيضانات تجرف عشرات المنازل في باكستان
24 يوليو 2022 17:48

ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن فيضانات عارمة، ناجمة عن الأمطار الموسمية، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وانجراف عشرات المنازل بشمال غرب باكستان.

وقال تيمور علي، وهو أحد المتحدثين باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث، إن أكثر من 30 منزلاً في منطقة كوهيستان بإقليم خيبر-باختونخوا، جرفتها الفيضانات العارمة، مما أدى إلى نزوح مئات الأشخاص.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، في أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن أكثر من خمسة أسابيع من هطول أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، بلغت 310 الآن.

وذكر المتحدث أن السلطات تقيم الأضرار وتحاول الوصول إلى القرويين، الذين يواجهون نقصاً في مياه الشرب.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار بضعة أيام أخرى.

المصدر: وكالات
الأمطار
فيضانات
باكستان
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