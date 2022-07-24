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اليابان ترفع مستوى التأهب الأعلى بعد ثوران بركان

أرشيفية
24 يوليو 2022 17:01

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ثوران بركان ساكوراجيما في مقاطعة كاجوشيما جنوب غربي اليابان اليوم الأحد.
ووفقاً لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، فإنه في أعقاب ثوران البركان الساعة 0805 تقريباً مساء بالتوقيت المحلي، رفعت وكالة الأرصاد حالة التأهب المتعلقة بالبركان إلى المستوى الخامس الأعلى على مؤشرها المكون من 5 مستويات، مع تنبيه السكان لضرورة الإخلاء.
وقالت الشرطة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعقاب ثوران البركان.
يشار إلى أن ساكوراجيما هو أحد أكثر البراكين نشاطاً في اليابان، وهو متصل بشبه جزيرة أوسومي في كيوشو، الجزيرة الرئيسية في جنوب غرب البلاد.

المصدر: وكالات
بركان
اليابان
بركان جبل ميرابي
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