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بعد 5 أشهر من الحرب.. زيلينسكي يعد الأوكرانيين

بعد 5 أشهر من الحرب.. زيلينسكي يعد الأوكرانيين
24 يوليو 2022 16:46

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثقته في أن بلاده ستنتصر في الحرب، التي أطلقتها روسيا قبل خمسة أشهر.

وقال اليوم الأحد، عبر تليجرام،:«هذه الحرب لم ولن تكسر أوكرانيا».

وكانت دبابات موسكو دخلت إلى أوكرانيا في 24 فبراير بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزعم الدفاع عن بلاده في ظل رغبة أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي: «لن نستسلم. سنحمي أرضنا. وسننتصر!»، لافتاً إلى أن الحياة مستمرة في بلاده رغم القتال.

وجدد دعوته للولايات المتحدة وبقية دول الناتو لتزويد بلاده بالأسلحة الثقيلة لوقف التقدم الروسي واستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا خلال الحرب.

تأتي تصريحات زيلينسكي، بينما أعلنت رئاسة الأركان العامة الأوكرانية شن القوات الروسية هجمات جديدة على منطقتي دونيتسك وخاركيف بشرق البلاد، والتي تم التصدي لبعضها.

واستنكر زيلينسكي القصف الروسي لميناء أوديسا بأشد العبارات.

الأزمة الأوكرانية
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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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