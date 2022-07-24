روسيا تدمر صواريخ أميركية بميناء أوكراني

أكدت موسكو الأحد أنّ ضرباتها دمّرت زورقاً حربياً أوكرانياً وصواريخ أرسلتها الولايات المتحدة كانت موجودة في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية "صواريخ عالية الدقة بعيدة المدى أُطلقت من البحر دمّرت زورقاً حربياً أوكرانياً كان راسياً، ومخزوناً من صواريخ هاربون المضادة للسفن التي سلّمتها الولايات المتحدة لنظام كييف". وأضافت الوزارة في بيان على "تلغرام"، "توقّف عمل مصنع لإصلاح وتحديث السفن التابعة للجيش الأوكراني". وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أنّ الضربات الجوية دمّرت زورقاً حربياً أوكرانياً. وقالت في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ "صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة، مشيرة إلى غرق "زورق حربي". وأثار الهجوم على الميناء مخاوف على مصير الاتفاق الذي يهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية. وتمّ توقيعه في اسطنبول بعد أشهر من المفاوضات.