إسبانيا تواجه موجة حر شديدة

تتوقع أجهزة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة القصوى الأحد في جنوب إسبانيا إلى 45 درجة مئوية، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تواجه موجة حر شديدة منذ التاسع من يوليو. على الرغم من أن بضعة أيام شهدت انخفاضاً نسبياً في درجات الحرارة إلى ما دون 40 درجة، ما زالت البلاد تشهد موجة حر مستمرة منذ أسبوعين. ويترجم ذلك في درجات حرارة خانقة تتجاوز 36 درجة كحدّ أقصى في جميع أنحاء البلاد تقريباً، باستثناء الشمال الغربي، وفقاً لتوقعات وكالة الأرصاد الجوية الوطنية. وتبقى منطقة قرطبة الواقعة في الأندلس جنوباً، المكان الذي من المتوقّع أن يشهد درجات الحرارة الأعلى وصولاً إلى 45 درجة. وكان قد تمّ تسجيل درجة حرارة قياسية في هذه المنطقة في اغسطس 2021 حين وصلت إلى 47,4 درجة في مونتورو. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أنه بسبب هذه الموجة الحارة، إلى جانب انخفاض هطول الأمطار في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ بداية العام، هناك خطر "شديد" لاندلاع حرائق في جميع أنحاء البلاد. وأفادت خدمات الطوارئ مساء السبت في تينيريفي في أرخبيل الكناري، بأنّ حريق غابات أدى إلى إخلاء 2156 هكتاراً وإجلاء ما يقرب من 600 شخص. ومنذ بداية العام، حُرق أكثر من 200 ألف هكتار في إسبانيا، وفقاً للنظام الأوروبي للمعلومات حول الحرائق، ممّا يجعلها الدولة الأكثر تضرراً من الحرائق في القارة. ويأتي انتشار هذه الظواهر الجوية نتيجة للاحتباس الحراري وفقاً للعلماء، في ظلّ زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حيث الشدة والمدة والتكرار. ومرّت إسبانيا بخمس موجات حر مرتفعة بشكل استثنائي خلال الأشهر ال11ـ الماضية. ويعدّ شهر مايو الأكثر حرّاً منذ بداية القرن الحالي.





المصدر: وكالات