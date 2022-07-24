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التشيك.. فرق الإطفاء تكافح حريق غابات

التشيك.. فرق الإطفاء تكافح حريق غابات
24 يوليو 2022 15:58

اندلع حريق غابات في الحديقة الوطنية في التشيك والمعروفة باسم سويسرا البوهيمية.

وأعلنت إدارة الحديقة، اليوم الأحد، أن الحريق امتد على مساحة بلغت نحو سبعة هكتارات على مسافة غير بعيدة عن منطقة الصخور الرملية بربيشتور المفضلة لدى السائحين.

ويحاول العديد من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق بمساعدة مروحية تابعة للشرطة وطائرة إطفاء.

يذكر أن حديقة سويسرا البوهيمية في التشيك تقع على الحدود مباشرة مع ما يعرف بمنطقة سويسرا السكسونية في ألمانيا والتي تمثل الجزء الألماني من منطقة الصخور الرملية.

وتواجه أعمال الإطفاء صعوبات بسبب التضاريس التي يصعب الوصول إليها.

وامتدت سحب الدخان بشكل جعل من الممكن مشاهدتها من مسافة كبيرة. ولا يزال سبب الحريق غير معروف بعد، غير أن هناك احتمالاً بأن الإهمال البشري قد يكون هو السبب في اندلاع الحريق.

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المصدر: وكالات
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