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هونج كونج تطلب من المسافرين تعبئة نموذج إعلان صحي

من هونج كونج
24 يوليو 2022 15:48

ستطلب هونج كونج من المسافرين القادمين إلى المدينة تعبئة نموذج إعلان صحي إلكتروني، قبل صعودهم للطائرة، ولن تسمح لهم بعد الآن بإجراء أعمال ورقية، بعد هبوطهم، في مسعى لجعل الإجراءات أكثر فعالية.

وسيبدأ النظام الجديد في 28 يوليو، على أساس تجريبي، طبقاً لما ذكرته الحكومة في بيان، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الحكومة أنه بالإضافة إلى التفاصيل الصحية القياسية، وتفاصيل الوصول، يجب أن يقدم الركاب دليلاً على التطعيم ورقماً مرجعياً لفندق العزل الصحي، من أجل الحصول على رمز الاستجابة السريعة «كيو.آر» لكي يستقلوا طائرة إلى المركز المالي الآسيوي.

ولا يزال يتعين على الركاب تقديم المستندات، وهؤلاء الذين ليس لديهم كود «كيو.آر» سيتم السماح لهم بالصعود إلى الطائرة، خلال الفترة التجريبية.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
مطار هونج كونج
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