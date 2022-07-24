الإثنين 25 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصحة الفلسطينية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القرود

الصحة الفلسطينية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القرود
24 يوليو 2022 15:38

أكد طارق حواش مدير صحة أريحا بوزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عدم تسجيل أي إصابة حتى اللحظة بمرض جدري القرود، فيما وصف الوضع الصحي بشأن تفشي فيروس كورونا بأنه مازال تحت السيطرة.

وقال حواش - في تصريحات له اليوم - إن فلسطين لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة بمرض جدري القرود وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على خلفية تفشي هذا المرض.

وأضاف أن الوزارة على أهبة الاستعداد وسيكون هناك تعليمات وبروتوكولات في حال تم الإعلان عن أي إصابة بهذا المرض.

وحول تفشي فيروس كورونا، أشار حواش إلى أن الموجة السادسة من فيروس كورونا سريعة الانتشار وأعراضها أشد من الموجة الخامسة. وشدد على أنه وبالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات إلا أن الأمور حتى اللحظة تحت السيطرة. 

جدري القردة
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
جدري القرود
وزارة الصحة الفلسطينية
آخر الأخبار
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
الإمارات
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
اليوم 01:08
حصاد القمح في أحد الحقول الأوكرانية وسط آمال بانفراج أزمة التصدير (أ ف ب)
عربي ودولي
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية خطوة للتغلب على نقص الغذاء
اليوم 01:08
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
الإمارات
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
اليوم 01:08
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
عربي ودولي
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
اليوم 01:08
نهيان بن مبارك خلال تفقد المهرجان (وام)
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب.. 9 أيام من النجاح
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©