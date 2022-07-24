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الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الروسي

الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الروسي
24 يوليو 2022 15:06

استقبل الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأحد، وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.
أذاع ذلك المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم دون أن يورد مزيداً من التفاصيل .

وكان لافروف وصل إلى القاهرة امس السبت في إطار جولة أفريقية تستغرق خمسة  أيام يزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا. 

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المصدر: وكالات
عبدالفتاح السيسي
وزير الخارجية الروسي
القاهرة
لافروف
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