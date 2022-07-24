قتلى في إطلاق نار في الفلبين

قتل ثلاثة أشخاص الأحد في إطلاق نار في جامعة في العاصمة الفلبينية مانيلا وفق ما أفاد مسؤولون. وقتلت رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة مع مساعد وحارس أمن من الجامعة، وفق ما أعلنت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها.

المصدر: وكالات