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قتلى في إطلاق نار في الفلبين

عناصر من الشرطة الفلبينية (أرشيفية)
24 يوليو 2022 15:05

قتل ثلاثة أشخاص الأحد في إطلاق نار في جامعة في العاصمة الفلبينية مانيلا وفق ما أفاد مسؤولون.

وقتلت رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة مع مساعد وحارس أمن من الجامعة، وفق ما أعلنت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها.

المصدر: وكالات
الفلبين
إطلاق نار
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