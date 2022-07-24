حريق كبير في كاليفورنيا خلال موجة من "الحر"

دمار عقب حريق كبير شمال شرق ماريبوسا ، كاليفورنيا (أ ف ب)
24 يوليو 2022 14:21
اندلع حريق غابات كبير يمتد بسرعة في كاليفورنيا بينما تضرب موجة من "الحر الشديد" عشرات الملايين من الأميركيين في نهاية الأسبوع بينما تتوقع أجهزة الأرصاد الجوية درجات حرارة قياسية في وسط الولايات المتحدة وشمال شرقها.
اندلع حريق "أوك فاير" - الذي وصفته السلطات بالـ "متفجر" - الجمعة في مقاطعة ماريبوسا، قرب حديقة يوسمايت الوطنية وأكواخها العملاقة.
وامتد على مساحة 4800 هكتار، مدمراً عشرة عقارات وملحقاًَ الأضرار بخمسة أخرى، وفق تقرير صادر عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.
وقُطعت طرق عدة وصدرت أوامر بإخلاء مناطق عدة، فيما لم تتم السيطرة على "النشاط الشديد" للحريق الذي عمل أكثر من 500 إطفائي السبت على مكافحته، بحسب المصدر ذاته.
ونقلت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن مسؤولين تقديرهم أن محاصرته قد تستغرق أسبوعا. تم إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، وفق المتحدث باسم إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، مضيفًا أن موظفين من مختلف المجالات يتدفقون من جميع أنحاء الولاية لتقديم المساعدة.
وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم "حالة الطوارئ" في مقاطعة ماريبوسا السبت، بسبب "الخطر الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات". ويسمح ذلك بالإفراج عن تمويل.
وأكد عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس دانيال سوين، أن الحريق "انتشر بشكل كبير في جميع الاتجاهات تقريبًا.. في سياق قابلية كبيرة للاشتعال، وجفاف شديد". وأضاف على تويتر "يبدو أن سلسلة حرائق الغابات الصغيرة غير المدمرة التي شهدتها كاليفورنيا حتى الآن هذا الموسم قد انتهت".
وشهد الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة حرائق استثنائية من حيث حجمها وشدتها، مع امتداد ملحوظ جداً لموسم الحرائق، وهي ظواهر ينسبها العلماء إلى تغيّر المناخ.