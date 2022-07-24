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روسيا تؤكد تدمير بنى عسكرية أوكرانية في أوديسا

ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية
24 يوليو 2022 13:08

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية الأحد، أن صواريخ روسية دمرت السبت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية. 

وكتبت ماريا زاخاروفا على تلغرام أن "صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة"، وذلك ردا على بيان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن هذه الضربات قوضت إمكان حوار أو تفاهم مع موسكو. 

ونفت موسكو لأنقرة أيّ تورّط لها في هذه الضربات. وأكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "قال لنا الروس إنّ لا علاقة لهم إطلاقًا بهذا الهجوم، وإنّهم يبحثون في هذه المسألة من كثب".

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن صاروخين أصابا ميناء أوديسا، وأسقطت الدفاعات الجوية صاروخين آخرين قبل وصولهما إلى هدفهما.

المصدر: وكالات
روسيا
صادرات الحبوب
أوديسا
روسيا وأوكرانيا
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