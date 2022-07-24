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الصين تطلق الوحدة "ونتيان" إلى محطتها الفضائية الدائمة

ينطلق الصاروخ الذي يحمل الوحدة الصينية الثانية لمحطة الفضاء من ميناء وينتشانغ الفضائي في جنوب الصين
24 يوليو 2022 12:40

اطلقت الصين اليوم الأحد الوحدة المعملية "ونتيان"، وهي الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الوحدة الجديدة سوف تعمل كنسخة احتياطية من الوحدة الأساسية ومنصة قوية للتجارب العلمية.

وتم اطلاق الصاروخ الحامل لونج مارش5- بي واي 3، الذي يحمل الوحدة "ونتيان"، من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول 
الصينية.

وتعتزم بكين منافسة الولايات المتحدة في الفضاء. ولذلك فإن عملية بناء أول محطة فضائية صينية "تيانجونج" (قصر السماء) تسير على قدم وساق. 

واستثمرت الصين المليارات في برنامجها الفضائي وحققت بالفعل بعض النجاحات. وكانت الصين أول دولة تهبط بمركبة فضائية ومركبة استكشاف على الجانب المظلم من القمر.

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المصدر: وكالات
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