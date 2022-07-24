أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر569 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد. وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 569 مليونا و 644 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 383 ألف وفاة. وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 915 مليون جرعة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر: وكالات