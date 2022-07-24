الإثنين 25 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا
24 يوليو 2022 11:56

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر569 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 569 مليونا و 644 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 383 ألف وفاة. وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 915 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
الإمارات
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
اليوم 01:08
حصاد القمح في أحد الحقول الأوكرانية وسط آمال بانفراج أزمة التصدير (أ ف ب)
عربي ودولي
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية خطوة للتغلب على نقص الغذاء
اليوم 01:08
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
الإمارات
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
اليوم 01:08
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
عربي ودولي
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
اليوم 01:08
نهيان بن مبارك خلال تفقد المهرجان (وام)
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب.. 9 أيام من النجاح
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©