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كوريا الجنوبية تلزم الوافدين بفحص "بي سي آر"

أرشيفية
24 يوليو 2022 11:01

تشدد كوريا الجنوبية القيود على الدخول اعتباراً من غد الاثنين، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في 
الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية القول إنه من المقرر أن تلزم البلاد جميع القادمين من الخارج بإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) في اليوم الأول من الدخول ابتداء من 
يوم 25 يوليو الجاري.

ويجب أن يخضع القادمون من الخارج لفحص "بي سي أر" في يوم الدخول، وإذا كان من الصعب إجراء الفحص في اليوم نفسه بسبب ضيق الوقت، فيتعين عليهم الخضوع للفحص في اليوم التالي.

وفي الوقت الحالي، يتعين على القادمين إلى البلاد إجراء فحص "بي سي آر" في غضون 3 أيام من دخولهم، مع توصيتهم بإجراء اختبار المستضد السريع في غضون 7-6 أيام من الدخول، حيث خففت البلاد القيود على الدخول منذ يونيو.

وتوصي السلطات الصحية القادمين بالانتظار في المنزل أو مكان الإقامة عقب خضوعهم للفحص حتى يحصلون على نتيجة سلبية.وتراوحت أعداد الإصابات الواردة من الخارج في كوريا الجنوبية بين 200 و500 إصابة في الأسبوع الأخير.

وتُعزى زيادة الإصابات الوافدة من الخارج إلى عودة تفشي كورونا عالميا وسط إجراءات الدخول المخففة وارتفاع عدد المسافرين في الرحلات الداخلية والخارجية لقضاء العطلات الصيفية.
  

المصدر: وكالات
كورونا
كوريا الجنوبية
كوفيد 19
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