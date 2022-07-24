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أوكرانيا مستعدة لاستئناف صادرات الحبوب بعد قصف أوديسا

حبوب القمح في منشأة تخزين في مزرعة في منطقة أوديسا
24 يوليو 2022 10:16

واصلت أوكرانيا جهودها اليوم الأحد لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود بعد الهجوم الصاروخي. وأدان الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي الهجمات على أوديسا.

وقال وزير في الحكومة إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية ونقلت محطة سوسبيلن التلفزيونية الأوكرانية الرسمية عن الجيش الأوكراني قوله إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء.

وتم الترحيب بالاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بقوة قصف أوديسا.

وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد قالوا يوم الجمعة إنهم يأملون في أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة.

وقال وزير الدفاع التركي، إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو "لا علاقة لها" بالهجمات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.

 

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المصدر: وكالات
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