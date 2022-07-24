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السعودية تطالب"يوتيوب" بإزالة الإعلانات المخالفة

منصة "يوتيوب"
24 يوليو 2022 09:59

طالبت السلطات السعودية منصة "يوتيوب" بإزالة الإعلانات المخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية بالمملكة والالتزام بالأنظمة.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات السعودية في بيان لها، نشرته الصحف السعودية المحلية اليوم الأحد:"تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على 
التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب (التابعة لشركة جوجل) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها 
محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب.

وتابع البيان أنه بناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المنصة إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، مؤكدة "في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".

 

المصدر: د ب أ
يوتيوب
السعودية
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