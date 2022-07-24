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ولي العهد السعودي ورئيس كازاخستان يبحثان تعزيز التعاون

محمد بن سلمان
24 يوليو 2022 09:36

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الذي يزور المملكة حاليا، استعرضا خلاله أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن ولي العهد عقد مع رئيس كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى 
استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان الرئيس الكازاخستاني قد وصل إلى جدة أمس في زيارة للسعودية.

 

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