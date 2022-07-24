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لندن تندد بالهجوم "المروع" على ميناء أوديسا

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
24 يوليو 2022 08:47

دانت بريطانيا السبت الهجوم "المروع" الذي استهدف ميناء أوديسا الأوكراني غداة توقيع روسيا وأوكرانيا في اسطنبول اتفاقاً يسمح باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس  "من المروّع للغاية أنه بعد يوم فقط من هذا الاتفاق، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما غير مبرر تماما على أوديسا".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اوليغ نيكولينكو قال السبت إنّ موسكو ستتحمّل "المسؤولية الكاملة" في حال فشل الاتفاق على تصدير الحبوب.
لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن روسيا نفت لأنقرة أي تورط لها في الضربات على ميناء أوديسا.

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