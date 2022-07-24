وفد أميركي رفيع يزور كييف ويتعهد باستمرار دعمها

اجتمع وفد رفيع من الكونجرس الأميركي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، السبت، ووعد بمحاولة ضمان استمرار الدعم في الحرب ضد روسيا. وضم الوفد آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ويعد هذا الأحدث ضمن سلسلة من الزوار الأميركيين البارزين إلى أوكرانيا. وقال الوفد في بيان إن "الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، وقفت إلى جانب أوكرانيا من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية". وأضاف "سنواصل البحث عن سبل لدعم الرئيس زيلينسكي والشعب الاوكراني بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع مواصلتهما موقفهما الشجاع".

المصدر: وكالات