الإثنين 25 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وفد أميركي رفيع يزور كييف ويتعهد باستمرار دعمها

يرحب الرئيس الأوكراني برئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي ، الذي يقود الوفد
24 يوليو 2022 08:18

اجتمع وفد رفيع من الكونجرس الأميركي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، السبت، ووعد بمحاولة ضمان استمرار الدعم في الحرب ضد روسيا.

وضم الوفد آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ويعد هذا الأحدث ضمن سلسلة من الزوار الأميركيين البارزين إلى أوكرانيا.

وقال الوفد في بيان إن "الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، وقفت إلى جانب أوكرانيا من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية".

وأضاف "سنواصل البحث عن سبل لدعم الرئيس زيلينسكي والشعب الاوكراني بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع مواصلتهما موقفهما الشجاع".

 

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
أميركا
كييف
آخر الأخبار
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
الإمارات
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
اليوم 01:08
حصاد القمح في أحد الحقول الأوكرانية وسط آمال بانفراج أزمة التصدير (أ ف ب)
عربي ودولي
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية خطوة للتغلب على نقص الغذاء
اليوم 01:08
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
الإمارات
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
اليوم 01:08
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
عربي ودولي
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
اليوم 01:08
نهيان بن مبارك خلال تفقد المهرجان (وام)
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب.. 9 أيام من النجاح
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©