أميركا تندد بالهجوم الصاروخي على ميناء أوديسا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الصاروخي الذي وقع، السبت، على ميناء أوديسا الأوكراني. وتابع بلينكن، في بيان، أن الهجوم "يقوض جهود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال المواد الغذائية الضرورية للأسواق العالمية". ونفت روسيا أي علاقة لها بالهجوم. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بيان "خلال اتصالاتنا مع روسيا، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل". ومضى يقول "حقيقة أن مثل هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس هو أمر يثير قلقنا فعلا".