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لافروف يبدأ جولة أفريقية من القاهرة

سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي
24 يوليو 2022 01:10

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية السبت ضمن جولة أفريقية.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية، التي أوردت الخبر مساء السبت، أن مصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولة أفريقية تستغرق 5 أيام يزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا.
وخلال زيارته القاهرة، يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية-الروسية.
وقال لافروف، في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "آر تي عربية" في وقت سابق، إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع أفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي.
وأضاف أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الأفريقية.

المصدر: د ب أ
سيرجي لافروف
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