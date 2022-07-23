الجامعة العربية: نتطلع أن تعكس نتائج الاستفتاء طموحات التونسيين

القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية حرصها على إرساء وتطوير الممارسة الديمقراطية في الدول العربية، معربةً عن تطلعها إلى أن تعكس نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إرادة الشعب التونسي، وتحقق طموحاته في التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير حسين الهنداوي، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر. وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان أمس، بأن اللقاء تناول استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لإجراء الاستفتاء في موعده المقرر غداً الاثنين، والإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، خاصة تسجيل أكثر من مليوني ناخب جديد عبر التسجيل الآلي. وأشار البيان إلى أن السفير الهنداوي التقى أيضًا مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري «HAICA» في تونس، لبحث الجهود التي تم اتخاذها لتنظيم عمل وسائل الإعلام في تغطيتها لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد.