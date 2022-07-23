الجيش الصومالي يكبد «الشباب» خسائر فادحة

مقديشو (وكالات)

أوقع الجيش الصومالي بعناصر ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي خسائر فادحة إثر مواجهات مسلحة بينهما بمنطقة «ييد» بمحافظة «بكول».

وأوضح رئيس بلدية «ييد»، عبد السلام دواني عمر، أن المواجهات أسفرت أيضاً عن مقتل جنديين من الجيش والعشرات من القتلى والجرحى من المدنيين، حيث قامت الميليشيات الإرهابية بقصف الأحياء السكنية في المنطقة التي كانت تعاني من موجة الجفاف.

وأكد أن الجيش الصومالي تصدى للهجوم الذي شنته عناصر «الشباب» على البلدية الواقعة في الحدود مع إثيوبيا.

والخميس الماضي، قال قائد أمني إثيوبي إن حركة «الشباب» هاجمت قريتين بالقرب من الحدود مع بلاده مما أسفر عن مقتل 17 من رجال الشرطة الإثيوبيين فيما قُتل 63 من مقاتلي الحركة.

ونادرا ما تشن حركة «الشباب» هجمات في المناطق القريبة من الحدود مع إثيوبيا بسبب الوجود الأمني الإثيوبي المكثف في المنطقة وداخل الصومال حيث تشكل القوات أيضاً جزءاً من قوة أفريقية لحفظ السلام.