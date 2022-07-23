فرنسا تسيطر على حريق غابات بعد 11 يوما من اندلاعه

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة حريق غابات هائل دمر سبعة آلاف هكتار من الغابات في جنوب غرب فرنسا قرب حوض "أركاشون"، بعد 11 يوما من محاولات إخماده، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت. أما الحريق الكبير الآخر الذي اندلع في المنطقة نفسها يوم 12 يوليو فلم يتمكن الإطفائيون من السيطرة عليه بعد لكنه لا يمتد. قضى هذان الحريقان الهائلان على قرابة 21 ألف هكتار من الغابات وأجبر أكثر من 36 ألف شخص على مغادرة منازلهم، من بينهم ستة آلاف سائح أجلوا من مخيمات تلة "بيلا" المعروفة بالكثبان الرملية والتي دمرتها النيران لاحقا. وقالت إدارة المنطقة، في بيان، إن "جميع السكان الذين أجلوا" احترازيا من البلدة، التي اندلع فيها الحريق الذي تم احتواؤه في "لا تيست دو بوش"، "يستطيعون الآن العودة إلى منازلهم". وقالت السلطات إن الحرائق لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.