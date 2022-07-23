أهم المعلومات حول "حالة الطوارئ الصحية العالمية"

تعد "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" أعلى مستوى تأهب على مقياس منظمة الصحة العالمية في تعاملها مع تفشي مرض ما على مستوى العالم.

وأعلنت المنظمة الأممية، اليوم السبت، أن ازدياد الإصابات بجدري القردة بات يشكّل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" بعدما أجرى الخبراء مراجعة للوضع خلال جلسة عقدتها لجنة طوارئ قبل يومين.

في ما يلي لمحة عن ما يجب أن تعرفه عن "حالة الطوارئ الصحية العالمية":



- ما هي "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا"؟

حُددت شروط هذا الإعلان في "قواعد الصحة الدولية 2015"، وهو إطار العمل القانوني الذي يحدد الحقوق والواجبات للتعامل مع الأحداث المرتبطة بالصحة العامة التي قد تكون عابرة للحدود.

وتعرّف "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" في هذه القواعد بأنها "حدث استثنائي يتم تحديد أنه يشكّل خطر صحة عامة بالنسبة لدول أخرى عبر الانتشار الدولي للمرض ويستدعي في نهاية المطاف استجابة دولية منسقة".

ويدل التعريف على أن الوضع خطير ومفاجئ وغير معهود أو غير متوقع ويحمل تداعيات على الصحة العامة تتجاوز حدود البلد المتأثر وقد يستدعي تحرّكا دوليا فوريا.



- لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية

تضم اللجنة علماء الفيروسات واختصاصيي اللقاحات وعلماء الأوبئة والخبراء في مكافحة الأمراض الرئيسية. وبالنسبة لفيروس جدري القردة، يترأس اللجنة جان-ماري أوكو بيلي، وهو من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكان مديرا لقسم التحصين واللقاحات في المنظمة. وتتكون اللجنة من 16 عضوا.يشارك في رئاسة نيكولا لو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة وطب الصحة العامة من جامعة برن.

والأعضاء الـ14 الآخرون هم من مؤسسات في البرازيل وبريطانيا واليابان والمغرب ونيجيريا وروسيا والسنغال وسويسرا وتايلاند والولايات المتحدة.

ويشارك في اجتماعات اللجنة ثمانية مستشارين من كندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة.



- قرار اللجنة

تبلغ لجنة الطوارئ بشأن أي مرض قرارها إلى مدير منظمة الصحة العالمية. ودأب التقليد على أن يسير المدير العام على توصية اللجنة إذا حصلت بالإجماع.

وفي حالة فيروس جدري القردة، زودت لجنة الطوارئ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بتقييم يخص المخاطر على صحة الإنسان وخطر الانتشار الدولي وخطر التدخل في حركة المرور الدولية.

وقال تيدروس، اليوم السبت، إن اللجنة لم تتوصل إلى توافق بشأن ما إذا كان سيتم رفع حالة التأهب القصوى أم لا. لذلك، كان على مدير منظمة الصحة العالمية أن يقرر بنفسه. - حالات الطوارئ الصحية العالمية السابقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" في السابق ست مرات:

1)- 2009: إنفلونزا الخنازير H1N1

اكتشف الوباء لأول مرة في المكسيك ثم انتشر بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبقية العالم.

2)- مايو 2014: فيروس شلل الأطفال

أُعلنت بعد ارتفاع حالات شلل الأطفال البري وفيروس شلل الأطفال المنتشر المشتق من اللقاح. يعتبر شلل الأطفال حالة الطوارئ الوحيدة التي لا تزال قائمة، إلى جانب مرض كوفيد.

3)- أغسطس 2014: إيبولا

تفشى المرض في غرب أفريقيا وانتشر إلى أوروبا والولايات المتحدة.

4)- فبراير 2016: فيروس زيكا

بدأ الوباء في البرازيل وأثر بشدة على الأميركيتين. وهو حالة الطوارئ الوحيدة الخاصة بفيروس ينقله البعوض.

5)- يوليو 2019: إيبولا

أعلنت المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الخاصة بإيبولا خلال فترة تفشي المرض في إقليم "كيفو" بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

6)- يناير 2020: كوفيد- 19

أُعلنت الحال عندما كان هناك أقل من 100 حالة من دون وفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

المصدر: آ ف ب