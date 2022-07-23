سوناك يقر بحظوظ منافسته على رئاسة وزراء بريطانيا

أقر وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم السبت، بحظوظ منافسته في الفوز بالسباق لمنصب رئيس الوزراء.

ووصف سوناك نفسه بأنه الطرف الأضعف في السباق.

ساهمت استقالة سوناك من الحكومة في حدوث تطورات جذرية بلغت ذروتها بموافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون على التنحي.

سيصوت أعضاء حزب المحافظين الحاكم على من يحل محل جونسون خلال الصيف الحالي ومن المقرر صدور إعلان باسم الفائز بالاقتراع في الخامس من سبتمبر المقبل.

ولم يتبق من المرشحين على المنصب سوى سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس. ورغم أن سوناك تصدر جميع جولات التصويت بين نواب الحزب، إلا أن تراس تمتلك الأفضلية حتى الآن، وفق استطلاعات الرأي، لدى أعضاء الحزب الحاكم الذين سيختارون الفائز في نهاية المطاف.

وأظهر استطلاع، أجراه معهد "يوجوف" لأعضاء حزب المحافظين ونشر يوم الخميس، أن تراس تتقدم بفارق 24 نقطة على سوناك.

وقال سوناك، في خطاب ألقاه في بلدة "جرانثام" بوسط إنجلترا، مسقط رأس رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، "لا شك أنني المرشح الأضعف.. القوى التي لها صلاحية اتخاذ القرار ترغب في تتويج المرشح الآخر (تراس) لكنني أعتقد أن الأعضاء يريدون الاختيار وهم مستعدون للاستماع".

في حالة فوزها، ستكون تراس ثالث امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد تاتشر وتيريزا ماي.

المصدر: رويترز