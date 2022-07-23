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أردوغان يعد بالمساهمة في التغلب على أزمة الغذاء العالمية

رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي
23 يوليو 2022 21:03

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن تقدم بلاده مساهمة مهمة للتغلب على أزمة الغذاء العالمية من خلال حركة السفن التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة في الموانئ الأوكرانية.
وفي كلمة خلال لقاء مع عمال شركة صناعية في ولاية قيصري وسط البلاد، أكد أردوغان أن أنقرة عازمة على مواصلة جهودها الدبلوماسية حتى يتحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقلته عنه وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
ووقعت روسيا وأوكرانيا، أمس السبت في مدينة إسطنبول، اتفاقا مع الأمم المتحدة وتركيا من أجل استئناف تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى أسواق العالم.
وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بواحدة من أكبر الهزات الاقتصادية خلال نصف القرن الماضي.
وقال إن الأزمة، التي بدأت مع جائحة فيروس كورونا، تفاقمت مع الأزمة الأوكرانية.
وذكر أن تأثير هذه العاصفة، التي تضرب اقتصاد العالم، يطال تركيا أيضًا، وأن حكومته تتخذ التدابير اللازمة.
وكشف أن الصادرات التركية تجاوزت 126 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2022 وستصل إلى نحو 300 مليار دولار نهاية العام.
وأكد أن أولوية الحكومة هي "مواصلة وزيادة فرص العمل التي تضمن أن يكون لكل فرد من أفراد شعبنا وظيفة ولقمة عيش".
وتابع "لهذا السبب، نشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير".
وأوضح أن تركيا تشهد حاليًا حركة سياحية تتجاوز التوقعات، حيث باتت فنادق إسطنبول وأنطاليا مليئة بالسياح، وهذا يظهر تحول البلاد إلى مركز جذب.

المصدر: د ب أ
رجب طيب أردوغان
أزمة الغذاء العالمية
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