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الصين تصعّد التحذير من زيارة أميركية محتملة لتايوان

نانسي بيلوسي تعقد مؤتمرا صحفيا في الكونجرس الأميركي
23 يوليو 2022 20:43

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم السبت، أن الصين وجهت تحذيرات قوية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس المقبل.
ونقل التقرير عن ستة مصادر مطلعة قولها إن التحذيرات كانت أقوى بكثير من تهديدات سبق أن وجهتها بكين بشأن الإجراءات أو السياسة الأميركية المتعلقة بتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. 
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن هذا الخطاب الخاص يشير إلى رد عسكري محتمل.
وتكثف الصين نشاطها العسكري حول تايوان. 
كانت الصحيفة قد ذكرت، في 18 يوليو الجاري، أن بيلوسي تعتزم زيارة تايوان في أغسطس.
وبعد ذلك بيوم واحد، قالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة بيلوسي لتايوان ستقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها.
ويوم الأربعاء، قال بايدن إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية الشهر، وبدا أنه يشكك في ما تردد عن رحلة بيلوسي إلى تايوان.
وقال بايدن للصحفيين "أعتقد أن الجيش يرى أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لا أعرف ما هو الوضع".

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