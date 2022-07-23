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طبيب يدلي ببيان عن حالة بايدن الصحية

بايدن يشارك في اجتماع عن بعد أثناء وجوده في العزل بسبب الإصابة بكورونا
23 يوليو 2022 20:25

أدلى الطبيب المعالج للرئيس الأميركي جو بايدن ببيان، اليوم السبت، حول الحالة الصحية للأخير إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الطبيب كيفين أوكونور، في مذكرة، إن الأعراض التي ظهرت على الرئيس جراء الإصابة بكوفيد- 19 آخذة في التحسن وإن التهاب الحلق بات «أقل إزعاجا» وكذلك رشح الأنف والسعال وآلام الجسم.وأضاف الدكتور أوكونور أن حالة الرئتين جيدة وتشبع الدم بالأكسجين «لا يزال ممتازا في هواء الغرفة».
وقال الطبيب إن بايدن مصاب، على الأرجح، بالمتحور الفرعي «بي.إيه 5» من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور أوكونور، في وقت سابق، أن بايدن يتناول عقار «باكسلوفيد» الذي طورته شركة «فايزر».
كان البيت الأبيض كشف، أول أمس الخميس، عن إصابة الرئيس الأميركي بفيروس كورونا. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن كان قد تلقى جرعات كاملة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

المصدر: رويترز
جو بايدن
فيروس كورونا
الحالة الصحية
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