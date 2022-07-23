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تركيا تستدعي القائم بأعمال السويد احتجاجاً على مظاهرات

وزارة الخارجية التركية
23 يوليو 2022 19:51

قالت مصادر صحفية ودبلوماسية إن وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بالأعمال السويدي في أنقرة لنقل «رد فعلها القوي» على ما وصفته «بالدعاية الإرهابية» خلال احتجاج جماعة في مدينة غوتنبرغ جنوب غرب السويد.
كانت السويد وفنلندا تقدمتا، في مايو الماضي، بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي اتهمتهما بدعم جماعات تعتبرها إرهابية.
ووقعت الدول الثلاث، الشهر الماضي على هامش قمة لحلف الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد، اتفاقا يلغي اعتراض أنقرة على انضمامهما للحلف مقابل وعود تتعلق بمكافحة الإرهاب وصادرات الأسلحة.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة «الأناضول» للأنباء، بأنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي «احتجاج تركيا القوي على الدعاية الإرهابية لأنصار» تلك الجماعة.
وأضافت أن «أنقرة طلبت تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم، وأكدت على تطلعاتها لاتخاذ السويد خطوات ملموسة على ضوء مذكرة التفاهم الثلاثي» الموقعة في مدريد.

المصدر: رويترز
تركيا
السويد
احتجاج
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