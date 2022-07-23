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إرهابيون يتبنون مهاجمة معسكر يقيم فيه رئيس مالي الانتقالي

سكان يتجمهرون عقب إفشال الهجوم على قاعدة كاتي قرب باماكو
23 يوليو 2022 19:23

أعلنت جماعة إرهابية في مالي، اليوم السبت، مسؤوليتها عن هجوم وقع، أمس الجمعة، على القاعدة العسكرية الرئيسية.
تقع قاعدة "كاتي" على بعد 15 كيلومترا خارج العاصمة باماكو وهي مقر إقامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم العقيد أسيمي جويتا.
أدى الهجوم إلى مقتل جندي واحد على الأقل، وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها متشددون معسكرا للجيش على هذا القرب من العاصمة باماكو.
وقال الجيش المالي إن الهجوم الذي نفذ باستخدام سيارتين ملغومتين تسبب أيضا في إصابة ستة أشخاص، فيما قُتل سبعة مهاجمين واعتقل ثمانية.
وألقى الجيش المالي بالمسؤولية في الهجوم على كتيبة ماسينا في بيان أمس الجمعة.

المصدر: آ ف ب
مالي
هجوم إرهابي
قاعدة عسكرية
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