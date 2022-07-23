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مقتل أميركيين في شرق أوكرانيا

آثار قصف في دونباس
23 يوليو 2022 18:57

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، مقتل أميركيين اثنين في دونباس في شرق أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «يمكننا تأكيد وفاة اثنين من الأميركيين مؤخرًا في منطقة دونباس الأوكرانية» المتاخمة لروسيا، من دون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما.
وأضاف: «نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة»، موضحًا أن وزارة الخارجية لن تقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي، «احترامًا للأقارب».
كانت الولايات المتحدة أكدت مقتل اثنين من رعاياها في معارك في أوكرانيا.
كما أُسر جنديان أميركيان سابقان في أوائل يونيو في شرق أوكرانيا. وسئل المتحدث باسم الكرملين عن إمكان صدور عقوبة الإعدام عليهما فأجاب: «إن ذلك (يتوقف) على التحقيق».

المصدر: آ ف ب
دونباس
أوكرانيا
الأميركيون
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