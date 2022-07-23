روسيا تنفي تنفيذ الغارة على ميناء أوديسا الأوكراني

قال وزير الدفاع التركي، اليوم السبت، إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو «لا علاقة لها» بالضربات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.

وأضاف وزير الدفاع خلوصي أكار، في بيان «خلال اتصالاتنا مع روسيا، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل».

ومضى يقول: «حقيقة أن مثل هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس هو أمر يثير قلقنا فعلاً».

واستهدفت ضربات ميناء أوديسا، اليوم السبت، بحسب ما أعلنته كييف في وقت سابق متهمة روسيا بتنفيذها.

وأوديسا هي أكبر مدينة وأهم ميناء على ساحل البحر الأسود بأكمله، وبالتالي فهي ضرورية لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

كانت روسيا وأوكرانيا وقعتا، أمس الجمعة، اتفاقاً مع الأمم المتحدة وتركيا من أجل استئناف تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية للمساهمة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي أثرت على ملايين الناس عبر العالم.





المصدر: وكالات