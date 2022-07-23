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«الصحة العالمية» تعلن جدري القردة حالة طوارئ عالمية

تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
23 يوليو 2022 18:24

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم السبت، جدري القردة حالة طوارئ عالمية، وهي أعلى مستوى من التأهب لمواجهة مرض ما.
وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي «قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي» في مواجهة جدري القردة، موضحاً أن الخطر في العالم معتدل نسبياً، باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعاً.
وأكد أدهانوم جيبريسوس «نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن».
وأصاب الفيروس، حتى الآن، حوالى 17 ألف شخص في 74 بلداً، وفق ما أعلن المدير العام للمنظمة.
ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.
كانت لجنة من خبراء منظمة الصحة العالمية اجتمعت، أول أمس الخميس، بشأن ما إذا كان تفشي جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
أوضح المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أنه تعين عليه التدخل حتى يكون الصوت المرجح لحل الخلاف حول إعلان تفشي مرض جدري القردة «حالة طوارئ صحية عالمية».
وقال للصحفيين إن تسعة أعضاء من لجنة الخبراء كانوا ضد الإعلان مقابل تأييد ستة أعضاء.
يتسبب هذا المرض الفيروسي في أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وبثور على الجلد مليئة بالصديد.

 

 

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
جدري القرود
حالة طوارئ صحية
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