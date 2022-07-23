اليونان تخلي مناطق ساحلية بسبب حريق غابات

اضطر بعض سكان جزيرة ليسبوس اليونانية إلى إخلاء منازلهم، اليوم السبت، في ظل استعار حريق اندلع في غابات جبلية وبات يهدد الآن الممتلكات في منتجع «فاتيرا» الساحلي على الجزيرة الواقعة في شرق بحر إيجه.
شوهدت غيوم من الدخان الكثيف تتصاعد بفعل الرياح القوية في المنطقة. وقالت امرأة من السكان الفارين لقناة «إي.آر.تي» التلفزيونية الحكومية إن النيران امتدت إلى منزلها.
وقال تاكسيارتشيس فيروس، رئيس بلدية غرب ليسبوس للقناة: «نكافح حالياً لإنقاذ المنازل». يعد منتجع «فاتيرا»، الذي يتميز بشاطئه الرملي البالغ طوله ثمانية كيلومترات، من المعالم السياحية الشهيرة في الجزء الجنوبي من ليسبوس.
كان حريق غابات قد اندلع في جبال قرب العاصمة أثينا، الأسبوع الماضي، وألحق أضراراً بعدد من المنازل وأجبر مئات الأشخاص على الفرار فيما وصفته السلطات بأنه أحد أصعب فصول الصيف التي مرت على حوض البحر المتوسط.
في العام الماضي، أتت النيران على نحو 300 ألف فدان من الغابات والأدغال في أنحاء اليونان خلال أسوأ موجة حارة في البلاد منذ 30 عاماً.