أوكرانيا تستعد لتصدير الحبوب تنفيذاً للاتفاق الرباعي

تستعد أوكرانيا لاستئناف تصدير إنتاجها من الحبوب إلى الأسواق العالمية، تنفيذاً لاتفاق وقعته كييف وموسكو مع تركيا والأمم المتحدة أمس الجمعة. وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الذي وقع الاتفاق نيابة عن أوكرانيا، إن بلاده تواصل استعدادها لاستئناف صادرات الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود رغم الضربة الصاروخية الروسية التي أصابت ميناء أوديسا اليوم السبت.كان الجيش الأوكراني قد قال إن صواريخ روسية أصابت ميناء أوديسا بجنوب البلاد. وكتب كوبراكوف على فيسبوك، اليوم السبت «نواصل الاستعدادات الفنية لانطلاق صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا». ولعبت الأمم المتحدة دوراً كبيراً في توقيع الاتفاق بمساعدة من تركيا من أجل تخفيف أزمة نقص الغذاء العالمية.