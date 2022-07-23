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معارك وقصف في منطقة خيرسون الأوكرانية

دبابة تنقل جنودا من الجيش الأوكراني
23 يوليو 2022 17:41

قالت مصادر عسكرية إن المعارك استمرت في إقليم خيرسون غربي نهر دنيبرو في أوكرانيا، اليوم السبت.
وأوضحت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الأوكرانية واصلت هجومها هناك.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تستخدم نيران المدفعية على طول نهر «إنجوليتس»، أحد روافد نهر دنيبرو.
وقالت الوزارة في تحديث استخباراتي «خطوط إمداد القوات الروسية غربي النهر معرضة بشكل متزايد للخطر».
وأضافت أن الضربات الأوكرانية الإضافية تسببت في مزيد من الأضرار لجسر أنتونيفسكي الرئيسي.
واشارت مصادر عسكرية إلى إن الجيش الأوكراني أطلق سبع قذائف على الأقل على محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.  
وقال مصدر عسكري روسي إن الجيش الأوكراني استخدم نظاما صاروخيا متطورا من طراز "هيمارس إم 142" في عمليات القصف.

المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
نهر دنيبرو
معارك
أوكرانيا
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