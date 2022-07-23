المجر تنتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا

انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، قائلاً إن الاستراتيجية الأوروبية فشلت.

وقال أوربان إن التكتل بحاجة إلى استراتيجية جديدة لأن العقوبات الموقعة على روسيا لم تنجح.

وأضاف، في كلمة ألقاها في رومانيا: «أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد» بدلاً من محاولة كسب الأزمة بالقوة.

وأكد أوربان، الذي أعيد انتخابه لولاية رابعة على التوالي في أبريل الماضي، أن المجر ستظل بمنأى عن الأزمة في أوكرانيا المجاورة.

وكان قد قال من قبل إن المجر غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات، قائلاً إن ذلك سيقوض اقتصاد بلاده.

وأضاف، في كلمته اليوم، أن الاستراتيجية الغربية استندت إلى أربع ركائز، وهي أن أوكرانيا يمكنها كسب الأزمة ضد روسيا بأسلحة حلف شمال الأطلسي، وأن العقوبات ستضعف روسيا وتزعزع استقرارها، وأن العقوبات ستضر روسيا أكثر من أوروبا، وأن العالم سيصطف لدعم أوروبا.

وأوضح أوربان أن هذه الاستراتيجية فشلت وأسعار الطاقة ارتفعت وأن هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة الآن، مشيراً إلى أن الحكومات في أوروبا تنهار «مثل لعبة الدومينو».

وقال أوربان لأنصاره: «نحن نجلس في سيارة بها ثقب في جميع الإطارات الأربعة.. من الواضح تماماً أنه لا يمكن الفوز بهذه الطريقة».

وتابع قائلاً إن أوكرانيا لن تفوز بهذه الطريقة «لأن الجيش الروسي يتمتع بأفضلية كبيرة».

المصدر: رويترز