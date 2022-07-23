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اليونان تكافح المزيد من حرائق الغابات

اليونان تكافح المزيد من حرائق الغابات
23 يوليو 2022 15:53

شهدت اليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة كما اجتاحت الحرائق البلاد، اليوم السبت، حيث تكافح فرق الإطفاء لإخماد حرائق كبيرة وصغيرة، فيما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
ومازال حريق كبير يجتاح حديقة "داديا" الوطنية، بالقرب من الحدود مع تركيا. وهي واحدة من أكبر مناطق الغابات في جنوب شرق أوروبا.
واندلع حريق ثان كبير في الجانب الجنوبي من جزيرة "ليسبوس".
وأمرت قوة الدفاع المدني بإخلاء قرية "فاتيرا" و انطلقت وحدات فرق الإطفاء من البر الرئيسي إلى ليسبوس لتعزيز الجهود.
 وذكرت الإذاعة الحكومية اليونانية أن حرائق أصغر حجما تشتعل في شبه جزيرة "بيلوبونيز".

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المصدر: د ب أ
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