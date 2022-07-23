الأحد 24 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخضاع المشتبه به في اغتيال شينزو آبي لفحص نفسي

إخضاع المشتبه به في اغتيال شينزو آبي لفحص نفسي
23 يوليو 2022 15:18

سيخضع المشتبه به في اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى فحص نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية في لحظة ارتكاب الجريمة، حسبما أفادت السبت وسائل إعلام.
وكان المشتبه به تيتسويا ياماغامي (41 عامًا) قد أوقف فورًا بعد إطلاقه النار مرّتين من سلاح ناري صنّعه بنفسه، على شينزو آبي الذي كان يقوم بنشاط انتخابي في نارا في غرب اليابان.
وبحسب الشرطة، أعلن تيتسويا ياماغامي أنه قتل شينزو آبي لاعتقاده أن رئيس الوزراء السابق كان مرتبطًا بـ"منظمة معينة".
ووافقت محكمة في منطقة نارا الجمعة على طلب الادّعاء بأن يخضع تيتسويا ياماغامي لفحص نفسي من المتوقع أن يستمرّ حتى نهاية نوفمبر، حسبما أفادت صحيفة أساهي شيمبون السبت ووسائل إعلام أخرى نقلا عن مصادر مطّلعة على القضية.
وأشارت وسائل الإعلام هذه إلى أن استجواب المشتبه به سيتوقف خلال هذه الفترة. في اليابان، يمكن احتجاز مشتبه به واستجوابه من قبل الشرطة لمدة تصل إلى 23 يومًا دون توجيه تهمة رسمية إليه.
ولفتت أيضًا إلى أن الفحص النفسي سيتيح للمدّعين تحديد ما إذا كان القاتل المفترض مسؤولًا جنائيًا عن أفعاله أم لا، قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات ضده.
وتعذّر الاتصال السبت بمكتب الادّعاء وبالمحكمة لتأكيد المعلومات التي بثتها وسائل الإعلام.

المصدر: آ ف ب
شينزو آبي
اليابان
آخر الأخبار
التشيك.. فرق الإطفاء تكافح حريق غابات
عربي ودولي
التشيك.. فرق الإطفاء تكافح حريق غابات
اليوم 15:58
موظف في حافلة مطار برشلونة يحضر الركاب في برشلونة
عربي ودولي
إسبانيا تواجه موجة حر شديدة
اليوم 15:56
جدل في ألمانيا بشأن إجراءات لمواجهة «كورونا»
جدل في ألمانيا بشأن إجراءات لمواجهة «كورونا»
اليوم 15:54
العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة
دنيا
العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة
اليوم 15:51
من هونج كونج
عربي ودولي
هونج كونج تطلب من المسافرين تعبئة نموذج إعلان صحي
اليوم 15:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©