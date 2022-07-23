زيلينسكي يشكر أميركا بعد إرسالها أسلحة لبلاده

شكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بسبب تكثيف مساعدتها من القاذفات العسكرية، من خلال عمليات التسليم المقبلة للمزيد من الصواريخ والمركبات والطائرات من دون طيار.

وذكر زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت: أشكرك أيها الرئيس بايدن على حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة لأوكرانيا. الأسلحة القوية، ذات الأهمية الحاسمة، ستنقذ أرواح جنودنا وتسرع من تحرير أرضنا. أنا أقدر الصداقة الاستراتيجية بين بلدينا. معاً لتحقيق النصر!».

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة عن شحنات أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها حوالي 270 مليون دولار، ليصل إجمالي المساعدات العسكرية إلى البلاد 8.2 مليار، منذ بدء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.