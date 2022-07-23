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أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
23 يوليو 2022 09:28

 وعدت الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيرة كما أنها تدرس ما إذا كانت ترسل طائرات مقاتلة مع احتدام القتال في شرق البلاد بعد خمسة أشهر من الهجوم الروسي.
ووقعت موسكو وكييف اتفاقا تاريخيا يوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بوصفه استئنافا لصادرات الحبوب التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار واللازمة لتخفيف أزمة الغذاء.
ولكن فيما يتعلق بالحرب، قال إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ما لم تتم استعادة الأراضي المفقودة.
وقال لصحيفة وول ستريت جورنال إن "تجميد الصراع مع الاتحاد الروسي يعني وقفة تمنح الاتحاد الروسي فترة راحة".
وأضاف أن "المجتمع يعتقد أنه يجب تحرير جميع الأراضي أولا وبعد ذلك يمكننا التفاوض حول ما يجب القيام به وكيف يمكننا العيش في القرون المقبلة".
ولم يحدث تقدم كبير على خطوط المواجهة منذ أن استولت القوات الروسية على آخر مدينتين تسيطر عليهما أوكرانيا في مقاطعة لوجانسك الشرقية في أواخر يونيو  وأوائل يوليو .

المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
أميركا
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