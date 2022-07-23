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السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة

السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
23 يوليو 2022 09:23

أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 14 مليونا و976 ألف حبة، بعد العثور عليها مخبأة في إرسالية وردت إلى البلاد عبر منفذ ميناء جدة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في بيان مساء الجمعة وصول إرسالية إلى المملكة عبارة عن "آلة لصناعة الكتل الخرسانية" قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي"، مشيرة الى انه "أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية".
وأوضحت أنه تم القبض على مستقبل الممنوعات، وهو شخص واحد.

المصدر: د ب أ
السعودية
كبتاجون
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