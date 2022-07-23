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وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
23 يوليو 2022 08:38

على الرغم من اقتراب أسوأ صراع في أوروبا منذ سبعين عاما من الدخول في شهره السادس، رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إمكانية العودة للخدمة العسكرية الإلزامية خلال جلسة عامة لتلقي الأسئلة والإجابة عليها في ميونخ يوم الجمعة.
وقالت بيربوك إن التجنيد الإلزامي ليس له معنى من الناحية الأمنية، "خاصة لا، عندما نكون في وضع، يقول فيه عدد كبير من الناس، من الشباب، والأشخاص الأكبر سنا أيضا: نريد التجنيد".
وأشارت إلى أنه كما هو الحال الآن، فإن برامج التدريب والتمويل حاليا غير كافية لتمكين كل أولئك الذين يريدون الخدمة بالقوات المسلحة الألمانية الفرصة للقيام بذلك.
جاءت تصريحات بيربوك في ميونخ الجمعة في نهاية "جولة استماع" بألمانيا قامت بها وزيرة الخارجية، بغرض الاستماع للهواجس الأمنية للعامة.
وتتزامن الجولة مع إعداد وزارة الخارجية أول استراتيجية شاملة للأمن القومي للحكومة الألمانية.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الجيش الألماني
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